Pınarbaşı-Göksun yolu küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe kapatıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Pınarbaşı-Göksun yolu saat 22.00 itibariyle çift yönlü olarak tır ve çekici türü araçlar hariç, küçük araçlar ve otobüsler için araç trafiğine kapatıldı.