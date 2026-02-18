Pınarbaşı-Göksun yolu küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe kapatıldı
Pınarbaşı-Göksun karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle saat 22.00 itibarıyla çift yönlü olarak küçük araçlar ve otobüsler için trafiğe kapatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Pınarbaşı-Göksun yolu saat 22.00 itibariyle çift yönlü olarak tır ve çekici türü araçlar hariç, küçük araçlar ve otobüsler için araç trafiğine kapatıldı.