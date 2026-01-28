Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün Karayolu'nun iki yönlü araç trafiğine kapalı, Pınarbaşı/Göksun Karayolu Tufanbeyli Kavşağı-Göksun arası yolun Tır ve çekici trafiğine kapalı olduğu bildirildi.

Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün ve Pınarbaşı/Göksun karayolu hariç yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 05:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ / ERCİYES YOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ / NEVŞEHİR KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / ANKARA KARAYOLU, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / SİVAS KARAYOLU, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / PINARBAŞI KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / YOZGAT KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

İSTASYONLAR
KAYSERİ / NİĞDE KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.

PINARBAŞI / GÜRÜN KARAYOLU, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, tipi mevcut,
yol iki yönlü tüm araç trafiğine kapalı.

PINARBAŞI / GÖKSUN KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak,
TUFANBEYLİ KAVŞAĞI – GÖKSUN ARASI TIR / ÇEKİCİ TRAFİĞİNE KAPALI.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayserispor Rus futbolcu Denis Makorov'u duyurdu
Kayserispor Rus futbolcu Denis Makorov’u duyurdu
Kayserisporlu genç kaleci Deniz Eren'e milli davet
Kayserisporlu genç kaleci Deniz Eren’e milli davet
Televizyon ilanlı dolandırıcılık davasında suçlamayı reddetti⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Televizyon ilanlı dolandırıcılık davasında suçlamayı reddetti⁠⁠⁠⁠⁠⁠
23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
Kocasinan Akademi'den çocuklara ücretsiz film gösterimi
Kocasinan Akademi’den çocuklara ücretsiz film gösterimi
Ali Veral'dan Kayseri'nin Hafızasına Yapılan Müdahaleye Tepki: 'Tarih Affetmez!'
Ali Veral'dan Kayseri’nin Hafızasına Yapılan Müdahaleye Tepki: ‘Tarih Affetmez!’
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!