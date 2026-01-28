Pınarbaşı/Gürün Karayolu araç trafiğine kapalı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün Karayolu'nun iki yönlü araç trafiğine kapalı, Pınarbaşı/Göksun Karayolu Tufanbeyli Kavşağı-Göksun arası yolun Tır ve çekici trafiğine kapalı olduğu bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün ve Pınarbaşı/Göksun karayolu hariç yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.
Emniyetin saat 05:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;
TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ / ERCİYES YOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
KAYSERİ / NEVŞEHİR KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / ANKARA KARAYOLU, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / SİVAS KARAYOLU, hava açık, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / PINARBAŞI KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık.
KAYSERİ / YOZGAT KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
İSTASYONLAR
KAYSERİ / NİĞDE KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin kuru, yol trafiğe açık.
PINARBAŞI / GÜRÜN KARAYOLU, hava kapalı, kar yağışı mevcut, zemin karlı, tipi mevcut,
yol iki yönlü tüm araç trafiğine kapalı.
PINARBAŞI / GÖKSUN KARAYOLU, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak,
TUFANBEYLİ KAVŞAĞI – GÖKSUN ARASI TIR / ÇEKİCİ TRAFİĞİNE KAPALI.