Pınarbaşı-Gürün ve Erciyes yolu ulaşıma kapandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı - Gürün Yolu: Saat:14:00 itibarıyla Karahalka mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca Erciyes Yolu: Saat:08:00'den itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.