Pınarbaşı-Gürün ve Erciyes yolu ulaşıma kapandı
Pınarbaşı-Gürün ve Erciyes Karayolu yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle tüm araç trafiğine kapatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı - Gürün Yolu: Saat:14:00 itibarıyla Karahalka mevkiinde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı. Ayrıca Erciyes Yolu: Saat:08:00'den itibaren etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yol çift yönlü olarak tüm araç trafiğine kapatıldı.