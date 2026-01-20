Pınarbaşı- Gürün ve Pınarbaşı Göksun Yolu TIR ve çekici türü araçlar hariç trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 08:45 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Pınarbaşı - Gürün Yolu ve Pınarbaşı- Göksun yolu saat 08:45 itibariyle yapılan çalışmalar neticesinde tır ve çekici türü araçlar hariç küçük taşıt ve otobüs türü araçlar için çift yönlü olarak trafiğe açıldı.