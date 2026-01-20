  • Haberler
  • Gündem
  • Pınarbaşı- Gürün ve Pınarbaşı Göksun Yolu TIR ve çekici türü araçlar hariç trafiğe açıldı

Pınarbaşı- Gürün ve Pınarbaşı Göksun Yolu TIR ve çekici türü araçlar hariç trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı- Gürün ve Pınarbaşı Göksun Yolu TIR ve çekici türü araçlar hariç trafiğe açıldığı bildirildi.

Pınarbaşı- Gürün ve Pınarbaşı Göksun Yolu TIR ve çekici türü araçlar hariç trafiğe açıldı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 08:45 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Pınarbaşı - Gürün Yolu ve Pınarbaşı- Göksun yolu saat 08:45 itibariyle yapılan çalışmalar neticesinde tır ve çekici türü araçlar hariç küçük taşıt ve otobüs türü araçlar için çift yönlü olarak trafiğe açıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konut satışları 2025'te yüzde 14,3 arttı
Konut satışları 2025’te yüzde 14,3 arttı
Emniyet Teşkilatı Sendika Başkanı Uçmak, 'Sivil memurların sorunlarını yakından takip ediyoruz'
Emniyet Teşkilatı Sendika Başkanı Uçmak, “Sivil memurların sorunlarını yakından takip ediyoruz”
Kayseri Gönüllü Kuruluşlar'ın Yeni Başkanı Mehmet Yurdakul
Kayseri Gönüllü Kuruluşlar'ın Yeni Başkanı Mehmet Yurdakul
Kırsalda Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
Kırsalda Yol Açma Çalışmaları Devam Ediyor
Başkan Amca'dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni
Başkan Amca’dan Çocuklara Karne Hediyesi Tiyatro Şöleni
Bir Hafta Bir Yazar: Halil İbrahim ÖZDEMİR
Bir Hafta Bir Yazar: Halil İbrahim ÖZDEMİR
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!