Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı - Gürün yolu Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde saat: 16:00 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldı.