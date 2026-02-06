Pınarbaşı-Gürün yolu ulaşıma açıldı

Pınarbaşı - Gürün yolu Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde saat: 16:00 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nün hava ve yol durumu hakkında yapmış olduğu bilgilendirmelere göre; Pınarbaşı - Gürün yolu Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapatılan yol yapılan çalışmalar neticesinde saat: 16:00 itibarıyla çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldı.

