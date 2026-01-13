Pınarbaşı-Göksun karayolu tüm araçlar için trafiğe açıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı - Göksun Karayolunun çift yönlü olarak tüm araç trafiğine açıldığı bildirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda emniyetin saat 10:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre; Pınarbaşı-Göksun karayolunun tüm araçlar için trafiğe açıldığı bildirildi.