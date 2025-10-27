Pınarbaşı İlçe Merkezinde sıcak asfalt çalışmasında gece mesaisi
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçe merkezinde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Son 48 saat içinde toplamda 2 bin 176 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların imarını ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesinde doğal gaz ve altyapı hizmetleri nedeniyle bozulan yol ağında asfalt serim işlemleri hızla tamamlandı.
Ekipler, gece-gündüz demeden yürüttükleri hummalı çalışmalarla Pınarbaşı’nın ulaşım konforunu artırmayı ve güvenli bir trafik altyapısı sunmayı amaçlıyor. Bu projeler, kentin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerin bir parçası olarak, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.