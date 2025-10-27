Pınarbaşı İlçe Merkezinde sıcak asfalt çalışmasında gece mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların imarını ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesinde doğal gaz ve altyapı hizmetleri nedeniyle bozulan yol ağında asfalt serim işlemleri hızla tamamlandı.

Ekipler, gece-gündüz demeden yürüttükleri hummalı çalışmalarla Pınarbaşı’nın ulaşım konforunu artırmayı ve güvenli bir trafik altyapısı sunmayı amaçlıyor. Bu projeler, kentin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerin bir parçası olarak, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.