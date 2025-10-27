  • Haberler
  • Gündem
  • Pınarbaşı İlçe Merkezinde sıcak asfalt çalışmasında gece mesaisi

Pınarbaşı İlçe Merkezinde sıcak asfalt çalışmasında gece mesaisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçe merkezinde gerçekleştirdiği sıcak asfalt çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Son 48 saat içinde toplamda 2 bin 176 ton sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Pınarbaşı İlçe Merkezinde sıcak asfalt çalışmasında gece mesaisi

Büyükşehir Belediyesi, kırsal alanların imarını ve kalkınmasını sağlamak amacıyla yürüttüğü projelerle vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı ilçesinde doğal gaz ve altyapı hizmetleri nedeniyle bozulan yol ağında asfalt serim işlemleri hızla tamamlandı.

Ekipler, gece-gündüz demeden yürüttükleri hummalı çalışmalarla Pınarbaşı’nın ulaşım konforunu artırmayı ve güvenli bir trafik altyapısı sunmayı amaçlıyor. Bu projeler, kentin dört bir yanında sürdürülen hizmetlerin bir parçası olarak, vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Cumhuriyet Bayramı'nda Tanıtılacak
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Milletvekili Baki Ersoy'dan Öğretmenevi Sorusu
Talas Belediyesi'nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Talas Belediyesi’nden Sanatla Toplumsal Duyarlılığa Örnek Proje
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
Kocasinan, Kayseri Gastronomi Günleri'nde Coğrafi İşaretli Lezzetlerle Tanıtıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
'Kırsal Mimari Miras', Kayseri'de tartışıldı
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: 'Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var'
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu: "Profesyonel liglerde 571 aktif hakemin 371'inin bahis hesabı var"
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!