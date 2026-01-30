Pınarbaşı ilçesinde 12 araç ve 3 iş yerine zarar veren şahıslar hakkında şikayette bulunuldu

  • Haberler
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde, iddiaya göre park halindeki 12 aracın lastikleri kesildi, 3 iş yerinin camları kırıldı. Olayın ardından polis ekiplerinin inceleme başlattığı, uyuşturucu madde kullandığı öne sürülen 2 kişinin gözaltına alındığı ve 15 kişinin emniyete şikâyette bulunduğu ileri sürüldü.

Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesinde İddiaya göre dün akşam saatlerinde park halinde bulunan 12 aracın lastikleri bir grup genç tarafından kesildi. Aynı saatlerde 3 iş yerinin de camları kırılarak zarara uğradığı belirtildi. Olayların ardından Pınarbaşı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bölgede inceleme başlattığı, uyuşturucu madde kullandığı iddia edilen 2 kişinin yakalanarak gözaltına alındığı ve savcılığa sevk edildiği ileri sürüldü.

Öte yandan araçları ve iş yerleri zarar gördüğü iddia edilen 15 kişinin emniyete şikâyette bulunduğu belirtildi.

Haber Merkezi

