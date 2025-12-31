Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu çekici ve tır trafiğine kapandı

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolunda hava kapalı, kar yağışı mevcut ve zeminin karlı olduğu bildirildi. Bu kapsamda yol iki yönlü saat 08:00 itibarıyla çekici ve tır trafiğine kapatıldı.

Pınarbaşı-Kayseri yolunda ise hava kapalı, kar yağışı mevcut zemin karlı durumda, yol iki yönlü tüm araçlar için trafiğe açık.



Pınarbaşı-Malatya yolunda da hava kapalı, kar yağışı mevcut zemin karlı durumda, yol iki yönlü tüm araçlar için trafiğe açık.