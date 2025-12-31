  • Haberler
Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu çekici ve tır trafiğine kapandı

Kayseri'de hava koşulları nedeniyle Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolu iki yönlü olarak saat 08:00 itibarıyla çekici ve tır trafiğine kapatıldı.

Kayseri’de etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle Pınarbaşı-Kahramanmaraş yolunda hava kapalı, kar yağışı mevcut ve zeminin karlı olduğu bildirildi. Bu kapsamda yol iki yönlü saat 08:00 itibarıyla  çekici ve tır trafiğine kapatıldı.

Pınarbaşı-Kayseri yolunda ise hava kapalı, kar yağışı mevcut zemin karlı durumda, yol iki yönlü tüm araçlar için trafiğe açık. 
  
Pınarbaşı-Malatya yolunda da hava kapalı, kar yağışı mevcut zemin karlı durumda, yol iki yönlü tüm araçlar için trafiğe açık.

Haber Merkezi

