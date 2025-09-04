Pınarbaşı Kırsalında 26 Kilometrelik Yol Yenilendi: 110 Milyon TL Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, merkezdeki konfor ve hizmeti kırsal mahallelere de ulaştırmayı hedefliyor. Bu çerçevede, Pınarbaşı ilçesine yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta bulunan önemli bir grup yolu sathi kaplama ile yenileyerek yol güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

"Tamamen Konforlu Yeni Bir Yol Elde Etmek İçin Çalışmalara Başladık"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı, yol çalışmalarının detayları hakkında bilgi vererek, “Şehrimizin dört bir yanında sıcak asfalt, sathi kaplama ve ulaşım konforunu arttıracak çalışmalara devam ediyoruz. Bu bölgede, geçmişteki yoğun trafik ve mevsim şartları nedeniyle deforme olan yolları yeniliyoruz” dedi.

Proje Detayları

Harmancı, sathi kaplama yapılan yolun toplam uzunluğunun 26 kilometre olduğunu belirtti. Çalışmaların son aşamasına gelindiğini ifade eden Harmancı, “Yolun yüzeyinde iki kat sathi kaplama ile kaplayacağız. Altyapıyı güçlendirdik ve konforlu bir yüzey elde etmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Yatırımın Maliyeti

Yol çalışmasının toplam yatırım maliyetinin yaklaşık 110 milyon TL olduğu vurgulandı. Harmancı, bu projenin bölge halkına hayırlı olmasını diledi.

Muhtar Aksoy'dan Teşekkür

Kaftangiyen Mahallesi Muhtarı Cihan Aksoy, emeği geçen tüm personele ve destek verenlere teşekkür etti. Bu yenilikler, Pınarbaşı'nın kırsal bölgelerinde ulaşımın daha güvenli ve konforlu hale gelmesini sağlayacak.