Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine açıldı

Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Şefliği'nin yayınladığı bildirim ile Pınarbaşı-Malatya Karayolu, Pınarbaşı-Gürün arası yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR ve çekici kamyon trafiğine gidiş-geliş istikametlerinde kapandığı duyurulmuştu. Yapılan yeni açıklamada Pınarbaşı-Malatya Karayolu, Pınarbaşı-Gürün arasının TIR ve çekici/kamyon trafiğine gidiş-geliş istikametlerine açıldığı bildirildi.

Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Şefliğinin yaptığı açıklamada, “Trafik sorumluluk sahamızdaki tüm yollar tüm araçlara açık olup kapalı güzergahımız bulunmamaktadır” denildi.