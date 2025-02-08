Pınarbaşı- Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine açıldı
Pınarbaşı'dan Malatya Karayolu ve Gürün arası TIR ve kamyon trafiğine gidiş geliş yönde açıldı.
Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Şefliği'nin yayınladığı bildirim ile Pınarbaşı-Malatya Karayolu, Pınarbaşı-Gürün arası yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle TIR ve çekici kamyon trafiğine gidiş-geliş istikametlerinde kapandığı duyurulmuştu. Yapılan yeni açıklamada Pınarbaşı-Malatya Karayolu, Pınarbaşı-Gürün arasının TIR ve çekici/kamyon trafiğine gidiş-geliş istikametlerine açıldığı bildirildi.
Pınarbaşı Karayolları 62. Şube Şefliğinin yaptığı açıklamada, “Trafik sorumluluk sahamızdaki tüm yollar tüm araçlara açık olup kapalı güzergahımız bulunmamaktadır” denildi.