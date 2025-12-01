  • Haberler
  • Pınarbaşı Merkezine 50 Milyon TL'lik Asfalt Yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçe merkezinde önemli bir asfalt yenileme projesine imza atıyor. 2025 yılı yol yapım ve yenileme programı kapsamında gerçekleştirilen bu proje ile toplam 9 bin 650 metre uzunluğundaki yol sıcak asfaltla kaplanarak ulaşım konforu artırılıyor.

Yapılan çalışmalarda, ekonomik ömrünü tamamlayan yollar tespit edilerek, altyapı ihtiyaçları doğrultusunda yenileme işlemleri başlatıldı. Dedeman Caddesi, Cengiz Topel Caddesi, Hapishane Caddesi, İsmet Paşa Caddesi gibi birçok cadde ve sokak, özel asfalt kazıma makineleriyle eski kaplamalardan arındırıldı. Yenilenen yollar, modern ve güvenli bir yapıya kavuştu.

Ayrıca, ilçedeki Devlet Hastanesi bahçesinde de asfalt çalışmaları gerçekleştirilerek, vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşımı daha konforlu hale getirildi. Proje kapsamında toplamda 18 bin 195 ton sıcak asfaltın üretimi, nakli ve serimi gerçekleştirildi. Yaklaşık 50 milyon TL maliyetle tamamlanan bu yatırım, Pınarbaşı ilçe merkezinin ulaşım altyapısını güçlendirirken, kırsal hizmetlerin de daha etkin bir şekilde sunulmasına olanak tanıyor.

Haber Merkezi

