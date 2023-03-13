Pınarbaşı'na gübre tesisi

COD Enerji Üretim A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, Pınarbaşı'na tarihinin en büyük yatırımlarından birini daha yaptıklarını ve Organik gübre tesisi için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan tesisin yüzde 100 Organik Granül Gübre Üreteceğini belirten Demirel, 96 milyona mal olması beklenen bu dev tesisimizde 60 kişi istihdam edilecek dedi.

PAYLAŞ
  • 13.03.2023 12:33
  • Güncelleme: 13.03.2023 13:08
  • 94
Pınarbaşı'na gübre tesisi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

COD Enerji Üretim A.Ş, Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, Pınarbaşı’na tarihinin en büyük yatırımlarından birini daha yaptıklarını ve Organik gübre tesisi için çalışmalara başladıklarını bildirdi. Bu yıl faaliyete geçmesi planlanan tesisin yüzde 100 Organik Granül Gübre Üreteceğini belirten Demirel, 96 milyona mal olması beklenen bu dev tesisimizde 60 kişi istihdam edilecek dedi.

COD Enerji ve COD Gübre Üretim İthalat İhracat A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel’in Pınarbaşı’na yatırımı hız kesmeden sürüyor. Demirel, "COD Enerji Üretim Aş’nin ardından şimdide bölgeye tarihinin ikinci en büyük yatırımını yaparak organik gübre tesisi inşa ediyor. Mayıs ayında hizmete girmesi beklenen tesiste yüzde 100 Organik Granül Gübre Üreteceği belirtiliyor. Yapılan bu büyük yatırımla ilgili bilgiler veren COD Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Demirel, tesisimiz yaklaşık 96 milyona mal olacak. Burada ayrıca bölge insanından 60 kişide istihdam edilecek dedi. Tesisin saatte 4 ton, yıllık 35 bin ton kapasiteyle Organik Gübre üreteceğini kaydeden Demirel, “Bizim burada amacımız bölge çiftçilerinin artan fenni gübre giderlerini azaltmak ve Tesis bünyesinde kurulacak laboratuvarda toprak ve gübre analizi yapmaktır" ifadelerini kullandı.

Demirel, kuracakları tesisin tarımda Kullanılan Organik, Organomineral Gübreler ve Toprak düzenleyiciler ile Mikrobiyal, Enzim İçerikli ve Organik Kaynaklı diğer ürünlerin üretimi, İthalatı, İhracatı ve Piyasaya arzına dair yönetmelik çerçevesinde olacağını ifade ederek tesiste üretilecek gübreler yüzde 100 organik gübre olacak ve bölgede organik ürün üretimine de kapı aralayacağını sözlerine ekledi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'ye özel yapılan kanun değişikliği, Anayasa Mahkemesi'nden döndü

Kayseri’ye özel yapılan kanun değişikliği, Anayasa Mahkemesi’nden döndü

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Güngör, Türkiye'de en iyi ilk 10 bilim insanları arasında yer aldı

AGÜ Öğretim Üyesi Prof. Güngör, Türkiye'de en iyi ilk 10 bilim insanları arasında yer aldı

Ak Parti'den 'Gençleştirme' Sinyali

Ak Parti'den 'Gençleştirme' Sinyali

Depremden sonra muhabbet kuşlarının satışı patladı

Depremden sonra muhabbet kuşlarının satışı patladı

Kocasinan Belediyesi deprem bölgesi Türkoğlu'nda mobil fırın ile ekmek dağıtıyor

Kocasinan Belediyesi deprem bölgesi Türkoğlu’nda mobil fırın ile ekmek dağıtıyor

1 kişi 2 karakter

1 kişi 2 karakter

Çok Okunanlar
1
Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

Kayseri'nin Fay Hatları Yayınlandı

2
MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

MTA Kayseri'nin Diri Fay Hatlarını Yayınladı

3
Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

Kayserispor Basın Sözcüsü Koç: 'Hukuki mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz'

4
Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

Kayseri Neden ve Nasıl HASAR TESPİT listesinden çıkarıldı?

5
Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

Kayseri, yüksek katlı bina ortalamasında ilk sırada

6
Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

Enkazdan çıktıktan sonra aklına ilk gelen soğuk ayran oldu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Parti'li Yücel, 'Toplanma merkezlerini ticarete dönüştürdük'

İYİ Parti’li Yücel, “Toplanma merkezlerini ticarete dönüştürdük”

Memleket Partisi'nde adaylık başvurusu Çarşamba günü başlıyor

Memleket Partisi’nde adaylık başvurusu Çarşamba günü başlıyor

DAHA FAZLA
Büyükşehir Meclisi'nden Bünyan Belediyesi'ne 35 milyon ek bütçe

Büyükşehir Meclisi’nden Bünyan Belediyesi’ne 35 milyon ek bütçe

Erciyes'te kar yağışı

Erciyes'te kar yağışı

İnsani yardım kurumları her yerde hizmette

İnsani yardım kurumları her yerde hizmette

Kayseri'de depremzedelerden 'su katılım payı ve sayaç ücreti' alınmayacak

Kayseri'de depremzedelerden 'su katılım payı ve sayaç ücreti' alınmayacak

Terör suçundan hükümlü ihraç memur, jandarmadan kaçamadı

Terör suçundan hükümlü ihraç memur, jandarmadan kaçamadı