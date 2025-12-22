Pınarbaşı'nda 45 Milyon TL'lik İçme Suyu Yatırımı

İçme suyu kalitesini artırmak ve su temin kapasitesini güçlendirmek amacıyla Kızılhan ve Kılıçkışla Mahalleleri ile İğdeli Mezrası'nda kapsamlı altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. KASKİ ekipleri, İğdelipayaslı Mahallesi’nde yapılan derin kuyu sondaj çalışması ile elde edilen temiz içme suyu için çeşitli çaplarda borularla yeni hat imalatı gerçekleştirdi. Bu kapsamda, Ø110, Ø160 ve Ø225 çaplarında O-PVC borular kullanıldı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, şehrin her noktasına sağlıklı ve kesintisiz içme suyu ulaştırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yapılan yatırımlar, bölge halkının su ihtiyacını karşılamak ve yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla hızla hayata geçiriliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğü, içme suyu ve kanalizasyon altyapısını güçlendirme çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Projeler, ihtiyaç önceliğine göre belirlenerek hayata geçiriliyor. Pınarbaşı’ndaki bu önemli yatırım, hem su kalitesini artıracak hem de bölgedeki su temin kapasitesini güçlendirecek.