Pınarbaşı'nda Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

Başkan Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin merkez ve kırsal ayrımı gözetmeden hizmet sunduğunu vurguladı. Pınarbaşı'nın ihtiyaçlarına yönelik yapılan altyapı yatırımları, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırmayı hedefliyor.

Altyapı ve Asfalt Çalışmaları

Büyükkılıç, Pınarbaşı’nda yapılan altyapı çalışmalarının ardından toplamda 65 kilometre asfalt kaplama gerçekleştirileceğini duyurdu. “Bize yakışan, kaymak gibi asfalt yapmaktır,” diyen Büyükkılıç, bu hizmetlerin ayrıştırmadan, ötekileştirmeden sunulacağını ifade etti.

Terminal Binası İhalesi

Büyükkılıç, Pınarbaşı Terminal Binası'nın yapım ihalesinin 28 Ekim’de yapılacağını da sözlerine ekledi. Bu projenin, bölgenin ulaşım altyapısını güçlendireceği öngörülüyor.

Yerel Destek ve Teşekkürler

Pınarbaşı Belediye Başkanı Deniz Yağan ile CHP Meclis Üyesi Fikret Yılmaz, yapılan hizmetlerden duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti. Yılmaz, “Başkanımıza teşekkür ediyoruz yaptığı hizmetlerden dolayı. Allah razı olsun,” şeklinde konuştu.

Büyükkılıç’ın Pınarbaşı ziyareti, esnaf ve vatandaşlarla yapılan sohbetlerle sona erdi. Bu ziyaret, yerel yönetimlerin halkla olan bağını güçlendirme amacını taşıyor.