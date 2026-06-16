Pınarbaşı'nda deprem hareketliliği sürüyor: Gece boyunca 61 sarsıntı kaydedildi
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde dün akşam meydana gelen 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından bölgede artçı sarsıntılar gece boyunca devam etti. Yapılan ölçümlere göre, deprem sonrası saat 23.12 ile 07.23 arasında toplam 61 sarsıntı meydana geldi.
İlçede dün saat 20.42’de yaşanan 3,9 büyüklüğündeki depremin ardından yer hareketliliği sürerken, kaydedilen sarsıntıların büyüklükleri 0,8 ile 3,5 arasında değişti. Saat 23.12 ile 07.23 arasında toplam
61 artçı deprem bölgede tedirginliğe neden oldu. Yetkililerden alınan bilgilere göre, meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.