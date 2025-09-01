  • Haberler
Pınarbaşı'nda İçme Suyu Hattı Yenileniyor: 13 Milyon TL'lik Yatırım

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde merkez mahallelerde içme suyu şebeke hattını yenilemek için önemli bir adım atıyor. Proje, 13 milyon 652 bin TL maliyetle 7 bin 80 metre uzunluğundaki içme suyu hattının yeni nesil malzemelerle değiştirilmesini öngörüyor.

Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, mevcut içme suyu şebekesinin ekonomik ömrünü tamamlaması nedeniyle bu yenileme çalışmalarını başlattı. Yeni projede kullanılacak O-PVC borular sayesinde kayıp-kaçak oranlarının azaltılması ve olası arızaların önlenmesi hedefleniyor.

Bu yatırım, bölge halkına daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz içme suyu temin edilmesine katkıda bulunacak. Ayrıca, Kayseri genelinde sürdürülebilir altyapı vizyonunun bir parçası olarak değerlendirilen bu çalışma, kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve su kaynaklarının daha verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Altyapı yenileme çalışmaları, Kayseri’deki tüm bölgelerde hız kesmeden devam ederken, bu projenin Pınarbaşı için hayırlı olması bekleniyor.

Haber Merkezi

