Pınarbaşı'nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı
Pınarbaşı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki M.N. hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Kaza günün ilk saatlerinde Kayseri – Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesinde meydana geldi. M.N. idaresindeki otomobil, B.B. idaresindeki otomobille çarpıştı. B.B.’nin kullandığı otomobil ise S.Y.’nin kullandığı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dört aracın karıştığı kazada 25 yaşındaki M.N. hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle S.Y.(34), T.Y.(54), M.A.(28), E.B.(42) ve B.B.(53) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken M.N.’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.