Pınarbaşı'nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

Pınarbaşı İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki M.N. hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.

Pınarbaşı'nda zincirleme kaza: 1 ölü 5 yaralı

Kaza günün ilk saatlerinde Kayseri – Malatya Karayolu Pınarbaşı ilçesi Solaklar Mahallesinde meydana geldi. M.N. idaresindeki otomobil, B.B. idaresindeki otomobille çarpıştı.  B.B.’nin kullandığı otomobil ise S.Y.’nin kullandığı otomobile çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Dört aracın karıştığı kazada 25 yaşındaki M.N. hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle S.Y.(34), T.Y.(54), M.A.(28), E.B.(42) ve B.B.(53) yaralandı. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılırken M.N.’nin cansız bedeni morga kaldırıldı.

 

 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Çiçekçi Maraşlı, 'Babalar Günü için herhangi bir yoğunluk yok'
Çiçekçi Maraşlı, “Babalar Günü için herhangi bir yoğunluk yok”
Milletvekili Çopuroğlu, TYT'ye giren adayları yalnız bırakmadı
Milletvekili Çopuroğlu, TYT’ye giren adayları yalnız bırakmadı
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar birbirlerini suçladı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Uyuşturucu ticaretiyle yargılanan sanıklar birbirlerini suçladı⁠⁠⁠⁠⁠⁠
Bakan Şimşek, 'Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı'
Bakan Şimşek, “Son 23 yılda toplam enerji ithalatımız 1,1 trilyon dolara ulaştı”
Başkan Altun, Yeşilhisar'da mevsimlik işçiler, Yahyalı'da çiftçilerle buluştu
Başkan Altun, Yeşilhisar’da mevsimlik işçiler, Yahyalı’da çiftçilerle buluştu
İtfaiye'den yaz mevsimi alarmı: 'Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun'
İtfaiye’den yaz mevsimi alarmı: “Araçlar ve piknik alanlarında dikkatli olun”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!