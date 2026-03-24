Pınarbaşı'ndaki veteriner görevlendirmelerine tepki

Türk Tarım Orman-Sen Kayseri Şube Başkanı Burak Işık, yaptığı açıklamada, Pınarbaşı’nda görevli 2 veteriner hekimin Kayseri merkeze görevlendirilmek istendiğini, buna karşılık Sarız ve Bünyan ilçelerinde çalışan 3 veteriner hekimin Pınarbaşı’na kaydırılmasının planlandığını belirtti. Daha önce de ilçede görev yapan ziraat mühendislerinin merkeze çekildiğini hatırlatan Işık, Pınarbaşı’ndaki hizmetlerin günübirlik görevlendirmelerle yürütülmeye çalışıldığını ifade etti.

Pınarbaşı’nın Kayseri’nin yüzölçümü, mahalle sayısı, çiftçi ve hayvan varlığı bakımından en büyük ilçelerinden biri olduğuna dikkat çeken Işık, ilçeyi tanıyan veteriner hekimlerin merkeze alınmasının hizmet verimliliğini düşüreceğini savundu.

Görevlendirme planına ilişkin çeşitli sorular yönelten Işık, Sarız ve Bünyan’daki üreticilerin de veteriner hekim ihtiyacı bulunduğunu vurgulayarak, personel seçiminin hangi kriterlere göre yapıldığının açıklanması gerektiğini dile getirdi. Işık ayrıca, ihtiyaç varsa neden farklı birimlerden görevlendirme yapılmadığını da sordu.

Pınarbaşı’ndaki personel sorunlarının geçici çözümlerle giderilmeye çalışıldığını öne süren Işık, “Görevlendirmeyi planlayanlar bu soruların yanıtını vermelidir” dedi.

Işık, sendika ayrımı yapılmaksızın, rızası dışında görevlendirilecek personel için yasal yollara başvuracaklarını da sözlerine ekledi.

