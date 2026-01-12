Pınarbaşı'nın Gürün ve Göksun karayolu araç trafiğine kapalı

  • Haberler
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan yol kontrolleri sonucunda Pınarbaşı/Gürün ve Pınarbaşı/Göksun karayolu hariç yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yol kontrolleri gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda kontroller sonucunda Pınarbaşı/Gürün ve Pınarbaşı/Göksun karayolu hariç yolların trafiğe açık olduğu bildirildi.

Emniyetin saat 09:00 itibariyle yapmış olduğu duyuruya göre;

Kayseri/Erciyes yolu, hava açık, yağış yok, zemin kısmen karlı, yol trafiğe açık. Kayseri/Nevşehir karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Ankara karayolu, hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Sivas karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Pınarbaşı karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Yozgat karayolu, hava kapalı, hafif yağmur yağışı mevcut, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Kayseri/Niğde karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin ıslak, yol trafiğe açık. Pınarbaşı/Gürün karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin karlı, yol tüm araç trafiğine çift taraflı kapalıdır. Pınarbaşı/Göksun karayolu, hava kapalı, yağış yok, zemin karlı, yol tüm araç trafiğine çift taraflı kapalıdır.

Haber Merkezi

