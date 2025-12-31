  • Haberler
  • Gündem
  • Pınarbaşı-Sarız arası yolda kalan araçlar kurtarıldı

Pınarbaşı-Sarız arası yolda kalan araçlar kurtarıldı

Pınarbaşı-Sarız arası yolda kalan araçlara AFAD personelleri tarafından müdahale edildi. Yolda kalan araçlar, vatandaşların ve AFAD personellerinin müdahelesi ile kurtarıldı.

Pınarbaşı-Sarız arası yolda kalan araçlar kurtarıldı

Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kayseri’de de birçok noktada ulaşımı etkiledi. Pınarbaşı-Sarız yolu üzerinde yolda kalan araçlara AFAD personelleri tarafından müdahale edildi. Kara saplanan araçlar, vatandaşların ve AFAD personellerinin müdahelesi ile çekilerek kurtarıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Altun, 'Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor'
Başkan Altun, “Takvimler değişiyor ama sorunlar her geçen gün daha da artıyor”
Kayseri'de yılbaşında denetimi
Kayseri’de yılbaşında denetimi
Vali Çiçek'ten kar tatiline tepki veren vatandaşa 'Sen benim yerimde olsan ne yapardın'
Vali Çiçek'ten kar tatiline tepki veren vatandaşa; “Sen benim yerimde olsan ne yapardın”
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlarla İletişim ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Muhtarlarla İletişim ve Dijital Dönüşüm Çalışmaları
Vali Çiçek, '2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu'
Vali Çiçek, “2025 yılı Kayseri için başarılarla dolu bir yıl oldu”
Pınarbaşı-Gürün yolu araç trafiğine kapandı
Pınarbaşı-Gürün yolu araç trafiğine kapandı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!