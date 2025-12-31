Pınarbaşı-Sarız arası yolda kalan araçlar kurtarıldı
Yurt genelinde etkili olan kar yağışı Kayseri’de de birçok noktada ulaşımı etkiledi. Pınarbaşı-Sarız yolu üzerinde yolda kalan araçlara AFAD personelleri tarafından müdahale edildi. Kara saplanan araçlar, vatandaşların ve AFAD personellerinin müdahelesi ile çekilerek kurtarıldı.