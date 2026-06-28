Pınarbaşı Tarım Festivali'nde kadın aşçılar ve damızlık koçlar yarıştı

Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından düzenlenen 1’nci Pınarbaşı Tarım Festivali’nde kadınlar arası ödüllü yemek ve damızlık koç yarışması tamamlandı. Kadınlar arası yemek yarışmasında Duygu Çok birinci olurken, Damızlık koç yarışmasında ise Fatih Tokgöz’ün sahip olduğu koç birinci oldu.

Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından düzenlenen “1’nci Pınarbaşı Tarım Festivali” Pınarbaşı İlçe Stadyumu’nda düzenleniyor. Festivalin ilk gününde en güzel traktör ve buzağı yarışması yapılırken sanatçı Kıraç sahne aldı.

Festival ikinci gününde ise kadınlar arası ödüllü yemek ve damızlık koç yarışması tamamlandı.

Kadınlar arası yemek yarışmasında Duygu Çok birinci olurken, Esra Önem ikinci ve Betül Kırçıl üçüncü oldu. Yarışmada birinci olana tam altın, ikinciye çeyrek ve üçüncüye gram altın ödülü verildi.

Damızlık koç yarışmasında ise Fatih Tokgöz’ün sahip olduğu koç, yarışmaya katılanlar arasında en güzel koç seçildi. Yarışmada birinci olana 3 ton, ikinci olana 1 ton yem, üçüncü olanlara ise 500 kilogram yem ödülü verildi.

Pınarbaşı Tarım Festivali’nde saat 21.00’da Zara sahne alacak.