Pınarbaşı, Türkiye'nin en soğuk 2'nci yeri oldu

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü gerçekleşen en düşük toprak sıcaklıklarına ilişkin verileri yayınladı.

Buna göre Kayseri’nin Pınarbaşı ilçesi, Türkiye’nin toprak sıcaklığı en düşük 2’nci yeri oldu. 12 Nisan 2026 saat 18.00 ile 13 Nisan 2026 saat 06.00 tarihleri arasında Pınarbaşı’da yapılan ölçümlere göre sıcaklık -9,6 derece olarak açıklandı. Tomarza ilçesinde -7,9 derece, Sarız ilçesinde ise -7,2 derece, Develi ilçesinde -6,1 derece olarak ölçüldü.

Türkiye’nin en düşük toprak sıcaklığına sahip yeri ise -9,8 derece ile Bolu oldu.