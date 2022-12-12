Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Pınarbaşı ve Sarıoğlan İlçelerine sentetik yüzeyli çim saha ve soyunmaları ile tribün yapımı tamamlandı.

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  • 12.12.2022 15:24
  • Güncelleme: 12.12.2022 15:24
Pınarbaşı ve Sarıoğlan ilçelerine yeni stadyum

Sentetik zeminli sahaların zemini ve soyunma odaları inşaatı sona erdi. Sahalara ayrıca 500 kişilik kapasiteli tribün yapıldı. Statların yapımı ile ilgili konuşan Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, “Hummalı çalışmalar sonrasında bitme aşamasına gelen ilçe stadyumlarımızı, kısa bir süre sonra gençlerimizin hizmetinize sunacağız. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın yatırım taleplerimizi olumlu değerlendirmesi ile birlikte şehrimizin merkezinde ve tüm ilçelerinde tesisleşmede Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun vizyonu ile dev adımlar attık. Tabii bu tesis çalışmalarının sonuç değil aksine bir başlangıç olduğunun bilincindeyiz. Asıl iş bundan sonra başlıyor. Tesisler başarı için sadece araç. Bu aracı amaca çevirmek adına sporcu ve antrenörlerimize büyük işler düşüyor. Bu yeni yapılan stadımızda inşallah sporcularımızın maç yapacağı günleri yakın zamanda göreceğiz” dedi.

1ha

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