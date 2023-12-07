Pınarbaşı ve Sarız'a 'doğal gaz' için ilk adım atılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yoğun gayretleri ve çalışmalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğal gaza kavuşuyor. Bu çerçevede 10 Aralık günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğal gaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenlenecek.

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  • 07.12.2023 10:58
  • Güncelleme: 07.12.2023 11:54
Pınarbaşı ve Sarız'a 'doğal gaz' için ilk adım atılıyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleri ve çalışmalarıyla kentin 16 ilçesi bir bir doğal gaza kavuşuyor. Bu çerçevede 10 Aralık günü Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine doğal gaz çalışmalarının başlangıç töreni düzenlenecek.

Kent merkezi ve ilçelerde ulaşım ve altyapı başta olmak üzere hemen her alanda proje ile yatırımlarını aralıksız bir şekilde sürdüren Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, tüm ilçelerin doğal gaza kavuşması için kolları sıvamıştı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin de hissedarı olan ve 2003 yılından bu yana çalışmalarını sürdüren Kayserigaz, merkez dâhil 12 ilçede 700 bine yakın aboneye doğalgaz hizmeti sunarken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yoğun gayretleriyle Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz arzı verildi. İki ilçenin ardından Pınarbaşı ve Sarız’a da doğal gazın gelmesi için çalışmalar yapılıyor.

5 Aralık’ta Felahiye ve Özvatan’a doğal gaz verilmesinin ardından, plan ve proje dâhilinde, 10 Aralık Pazar günü Pınarbaşı ve Sarız ilçeleri için doğal gaz altyapı çalışması başlangıç töreni gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesi tarafından Pazar Günü saat 11.00’de Pınarbaşı Belediyesi önünde, 13.00’te ise Sarız Belediyesi önünde Doğal Gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni düzenlenecek.

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İHA

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