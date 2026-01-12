Pınarbaşı ve Sarız'da eğitime kar tatili molası

Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle 12 Ocak pazartesi günü eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.

Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personeller de yarın için idari izinli sayılacak.

Bunun yanı sıra Pınarbaşı-Gürün ve Göksun karayolları da yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.