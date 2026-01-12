Pınarbaşı ve Sarız'da eğitime kar tatili molası
Pınarbaşı ve Sarız'da olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma nedeniyle 12 Ocak pazartesi günü okullar tatil edildi.
Kayseri Valiliği, Pınarbaşı ve Sarız Kaymakamlıkları, olumsuz hava koşulları, kar ve buzlanma sebebiyle 12 Ocak pazartesi günü eğitim-öğretime ara verileceğini duyurdu.
Kamu kurumlarındaki engelli ve hamile personeller de yarın için idari izinli sayılacak.
Bunun yanı sıra Pınarbaşı-Gürün ve Göksun karayolları da yoğun tipi, kar ve buzlanma nedeniyle çift taraflı olarak araç trafiğine kapatıldı.