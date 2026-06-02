Pınarbaşı ve Sarız'daki 102 depremzede TOKİ konutlarına dahil edilecek

AFAD’dan yapılan açıklamaya göre, 7269 Sayılı Kanun kapsamında yapılan tespitlere göre, Pınarbaşı ilçe merkezinde 25, Sarız ilçe merkezinde ise 77 olmak üzere toplam 102 kişi konut hak sahibi olarak belirlenirken, söz konusu hak sahipleri, TOKİ tarafından ilçelerde hayata geçirilecek sosyal konut projelerine dâhil edilecek. TOKİ'nin gerçekleştireceği konut ihalelerinin ardından inşa sürecinin tamamlanması ve konutların ilgili kuruma teslim edilmesiyle birlikte hak sahipleri için noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Kura sonucunda depremzede vatandaşlara konutları tahsis edilerek dağıtım işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen ve hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların kalıcı konutlarına kavuşmaları sağlanacak.