Pınarbaşılı Çiftçiler Tarım Festivalinde Buluştu

Pınarbaşı Çiftçiler Derneği tarafından düzenlenen 1’nci Pınarbaşı Tarım Festivali ikinci gününde devam ediyor. Gündüz saatlerinde çeşitli yarışmaların düzenlendiği festivalde akşam saat 21.00’da Zara sahne alacak.

Festivalle ilgili değerlendirmelerde bulunan, Pınarbaşı Çiftçiler Derneği Başkanı İlhan Demirkan, “Festivalimiz çok güzel ilerliyor. Pınarbaşı’nın birliğini ve beraberliğini bu festivalde taçlandırdık. Bu akşam Zara konserimiz var. Şu anda da yemek yarışmamız olacak. Yemek yarışması sonrası damızlık koç yarışmamız olacak. Gündüz yarışmalarımız ile dolu dolu geçecek. Akabinde Zara konseri ile programımız bugün sona erecek. Herkesi yarışmalarımıza davet ediyoruz. İlgi çok güzel. Dün akşam ki Kıraç konserinde emniyetten aldığımız sayıya göre 15 bin kişi vardı. Gün içerisinde de yaklaşık 25 bin kişiyi festivalimizde ağırladık. Bu da Pınarbaşı için iyi oldu. Bu yoğunluk bize Pınarbaşı’nda bu festivalin ihtiyaç olduğunu gösterdi. İnşallah ilerleyen senelerde festivalimizi geliştirerek devam ettireceğiz” dedi.