Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır

Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nde bir araya gelen Gönüllü Kültür Kuruluşları temsilcileri, yılbaşı kutlamaları adı altında yapılan, piyangolu, içkili ve dansözlü kutlamalara karşı toplumu uyardı.

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  • 26.12.2022 14:23
  • Güncelleme: 26.12.2022 14:59
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Piyango ve Yılbaşı kutlamak haramdır
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Gönüllü Kültür Teşekkülleri Başkanı Ahmet Taş yaptığı açıklamada, kültür ve inanç değerlerimizde yeri olmayan yılbaşı kutlamalarının maalesef uzun yıllardır ülkemizde de kutlanmaya başlamasını eleştirerek, şunları söyledi: 

'Yılbaşı sebebi ile  içkili, dansözlü eğlence programları, emek sarf etmeden zengin olma hevesiyle düzenlenen piyango çekilişleri, bazı alışveriş merkezlerinin düzenlediği piyango çekilişi, eğlence programları, haram ve umut sömürüsünü teşvik edici,  sonucu hayal kırıklığı ve maddi yıkıma sebep olan uygulamalardır.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak;  Yılbaşında düzenlenecek olan inanç, kültür ve tarih değerlerimize uymayan, kim yaparsa yapsın, her türlü uygulamaların, milletimizi harama umutsuzluğa, hayal kırıklığına teşvik edici uygulamalar olduğunu hatırlatıyoruz.

İnsanımızın esnafımızın ve her türlü ticaret erbabının bu yanlışlıklara alet olmamasını talep ediyoruz.'
 

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