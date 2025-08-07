Piyasa denetimde bu sektörlere 1 milyar 751 milyon idari para cezası kesildi

  • Haberler
Ticaret Bakanlığı'nın 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ilişkin denetim sonuçlarına göre ilk 7 ayda yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi. Bu kapsamda 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uygulandı.

Ticaret Bakanlığı, 2025 yılının Ocak-Temmuz dönemine ait denetim sonuçlarını paylaştı. Bu kapsamda ilk 7 ayda yaklaşık 331 bin firma ve 20 milyon ürün denetlendi, 1 milyar 751 milyon lira idari para cezası uygulandı. En yüksek ceza ise haksız ticari uygulamalara, fahiş fiyatlara ve otomotiv sektörüne verildi.

