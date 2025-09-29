  • Haberler
Piyasada sahte altın kol geziyor: 1 milyonluk sahte altın ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalarda Dolandırıcılık suçu olduğu tespit edilen 1 olayda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 514 bin 400 TL para ile maddi değeri 1 milyon TL olan sahte altın ele geçirildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Amirliği görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde; 5 adet ruhsatsız tabanca, 12 adet kurusıkı tabanca, 11 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet havalı
tabanca, 133 adet fişek, 2 kapsam dışı bıçak ele geçirildi.

Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 14 olay aydınlatıdı 10 şüpheli yakalandı, yakalanan şüphelilerden 1’ i tutuklandı. Yaklaşık 700 bin TL değerinde 1 adet oto, 1 adet motosiklet, 1 adet bisiklet, 1 adet airpods ele geçirilerek müştekilerine teslim edildi.
Dolandırıcılık suçu olduğu tespit edilen; Dolandırıcılık suçu olduğu tespit edilen 1 olayda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı, 514 bin 400 TL para ile maddi değeri 1 milyon TL olan sahte altın ele geçirildi. 
Fuhuş olayı tespit edilen; 3 Fuhuş olayında 5 şahsa idari işlem uygulandı.

Öte yandan 53,48 gram bonzai, 28,47 gram metamfetamin, 19,87 gram esrar, 3,67 gram
Jamaika, 0,92 gram kokain, 18 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

327 yıl 9 ay 8 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 97 şahıs yakalandı, 73 şahıs tutuklandı, İfadeye yönelik aranması bulunan 180 şahıs yakalandı, 1 şahıs tutuklandı.Yoklama Kaçağı-bakaya olan 41 şahsa tebligat düzenlendi.

Haber Merkezi

