  • Haberler
  • Gündem
  • Piyasanın olmazsa olmaz plastik ürünleri için yasak geliyor

Piyasanın olmazsa olmaz plastik ürünleri için yasak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu kapsamda plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubuğu gibi ürünlerin piyasaya sunulmasının yasaklanması planlanıyor. Yönetmeliğin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedeflenirken, düzenleme sayesinde atık yönetiminde yaklaşık 1,5 milyar liralık maliyetin azaltılması öngörülüyor.

Piyasanın olmazsa olmaz plastik ürünleri için yasak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreye zarar veren, plastik kirliliğine neden olan ürünlerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Bu kapsamda plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubuğu gibi ürünlerin piyasaya sunulmasının yasaklanması planlanıyor. Yönetmeliğin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedeflenirken, düzenleme sayesinde atık yönetiminde yaklaşık 1,5 milyar liralık maliyetin azaltılması öngörülüyor.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Başkan Büyükkılıç Medya Gündeminde İmamoğlu'ndan sonra zirvede
Başkan Büyükkılıç Medya Gündeminde İmamoğlu'ndan sonra zirvede
Kayseri'de Ramazan'da Manevi Yolculuk: Kutsal Emanetler Sergisi
Kayseri’de Ramazan’da Manevi Yolculuk: Kutsal Emanetler Sergisi
KAPEX prestijli fuarlar kapsamında alındı
KAPEX prestijli fuarlar kapsamında alındı
Yeşilhisar'da ekşi mayalı ekmek ve yumurtalı pideye yoğun ilgi
Yeşilhisar’da ekşi mayalı ekmek ve yumurtalı pideye yoğun ilgi
Eşini öldürmeye teşebbüsten ceza alan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Eşini öldürmeye teşebbüsten ceza alan sanığın yeniden yargılanmasına başlandı
Yeşilay Kayseri'den Bünyan Çocuk Ceza İnfaz Kurumu'na Ziyaret
Yeşilay Kayseri’den Bünyan Çocuk Ceza İnfaz Kurumu’na Ziyaret
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!