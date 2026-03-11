Piyasanın olmazsa olmaz plastik ürünleri için yasak geliyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, plastik kirliliğinin önüne geçmek amacıyla tek kullanımlık plastik ürünlere yönelik yeni bir düzenleme hazırlıyor. Bu kapsamda plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubuğu gibi ürünlerin piyasaya sunulmasının yasaklanması planlanıyor. Yönetmeliğin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedeflenirken, düzenleme sayesinde atık yönetiminde yaklaşık 1,5 milyar liralık maliyetin azaltılması öngörülüyor.
