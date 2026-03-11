Piyasanın olmazsa olmaz plastik ürünleri için yasak geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, çevreye zarar veren, plastik kirliliğine neden olan ürünlerle ilgili yeni bir düzenleme hayata geçiriyor. Bu kapsamda plastik çatal, bıçak, tabak, pipet ve kulak temizleme çubuğu gibi ürünlerin piyasaya sunulmasının yasaklanması planlanıyor. Yönetmeliğin yıl sonuna kadar yürürlüğe girmesi hedeflenirken, düzenleme sayesinde atık yönetiminde yaklaşık 1,5 milyar liralık maliyetin azaltılması öngörülüyor.