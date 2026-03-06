Piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlanan şahıs, 8 milyon lirayla yakalandı

  • Haberler
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda piyasaya sahte dolar sürmeye hazırlanan M.O., 8.271.000 TL değerinde sahte dolarla yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlar Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kocasinan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, M.O. isimli şahsın illegal yollardan temin ettiği sahte dolarları piyasaya süreceği yönünde bilgiler elde edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda, şüpheli şahıs 06.03.2026 günü Melikgazi ilçesi  sınırlarında yakalanırken ve çantasında yapılan aramada 541 adet 100 Dolar ve 2763 adet 50 Dolar olmak üzere toplamda 3.304 adet 192.250 Dolar sahte banknot ele geçirildi. Ele geçirilen sahte doların piyasa değerinin 8.271.000 TL olduğu öğrenildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı ile şüpheli şahıs gözaltına alınarak alınarak tahkikata başlanıldı.

Haber Merkezi

