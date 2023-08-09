Piyasaya sürmek üzere sahte 14 bin dolar getiren şahıs yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince kente piyasaya sürmek üzere sahte 14 bin dolar getiren şahıs yakalandı.
- 09.08.2023 08:47
- Güncelleme: 09.08.2023 08:47
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri kentte huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla çalışmalara devam ediyor. Bu kapsamda bir kişinin İstanbul'dan Kayseri'ye gelerek piyasaya sahte Amerikan Doları sürmeye çalıştığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese yapılan operasyonda şüpheli şahıs yanında bulundurduğu 14 bin sahte Amerikan Doları ile birlikte yakalandı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli süreç devam ediyor.
1ha
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