PKK kamplarında silahlı eğitim alıyordu, Kırşehir'de yakalandı

PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan yabancı uyruklu şahıs, Kırşehir’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kırşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, PKK /KCK/YPG/PYD terör örgütü kamplarında silahlı eğitim alan M.H.’nin Kırşehir’de olduğunu tespit etti. Ekipler tarafından yapılan fiziki ve teknik takip sonucunda şahsın Akpınar ilçesinde ilçesinde olduğu belirlendi. Operasyon düzenleyen ekipler, M.H.’yi yakalayarak gözaltına aldı.

Karakoldaki işlemleri tamamlanan M.H., mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.