PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre

edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 2 ve Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 4 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.