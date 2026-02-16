  • Haberler
  • Gündem
  • PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı.

PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi 1 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre 
edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen 1 haftalık çalışmalar neticesinde; PKK/KCK silahlı terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 2 ve Ekipler Büro Amirliği ve Risk Analizi Büro Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda 4 şahıs olmak üzere toplam 7 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kılıçaslan Mahallesi'nde Ramazan Davulu 'Kanunen Yasak'
Kahveciler Odası'nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Kahveciler Odası’nda Seçim Tamamlandı: Mustafa Kaya Güven Tazeledi
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Teker kaldırarak ilerleyen motosiklet sürücüsüne 71.801 lira ceza
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Göztepe - Kayserispor : 0-0
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Erciyes 38 FK - Yeşilyurtspor: 1-4
Kayseri'de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri’de Kütüphane Hamlesi: Yeni Yatırımlar Vatandaşla Buluşuyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!