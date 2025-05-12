PKK, Tarihî Kararını Açıkladı: Kendini Feshetti, Silahlarını Bıraktı
Geçen hafta düzenlenen kongresinin ardından sonuç bildirgesini kamuoyuna duyuran PKK, beklenmedik bir kararla örgüt yapısını feshettiğini ve tüm silahlarını bırakmaya karar verdiğini açıkladı. Bu gelişme, terörle mücadelede tarihi bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor.
Bildirgede, Türk ve Kürt halklarının yeniden ve barışçıl bir yaklaşımla ilişkilerinin dizayn edilmesine yönelik çağrılar öne çıktı. Örgütün bu adımı, bölgedeki istikrar ve barış sürecine olumlu bir katkı olma umudunu beraberinde getiriyor.