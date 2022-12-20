PKK üyesi şahıs jandarmadan kaçamadı
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK-YPG Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.
- 20.12.2022 14:12
- Güncelleme: 20.12.2022 14:51
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Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, PKK-YPG Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüttüğü tespit edilen yabancı uyruklu 1 kişi yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı tarafından Türkiye’de faaliyet gösteren terör örgütü üyelerinin tespiti amacıyla istihbari çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda Suriye’de bulunduğu dönem sürecinde PKK-YPG Silahlı Terör Örgütleri içerisinde faaliyet yürüten Suriye uyruklu 1 kişi tespit edildi.
Şahıs, ekipler tarafından gözaltına alınırken, Kocasinan ve Develi’de bulunan ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.