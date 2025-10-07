  • Haberler
  • Gündem
  • Plakasız araç kullanan sürücüye 15 bin 712 TL cezai işlem

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda 'Plakasız araç kullanımı' paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 15 bin 712 TL cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince sosyal medya platformlarında yer alan "Düğün konvoyu adı altında verilen rahatsızlık", "Plakasız araç kullanımı" paylaşımları ve bir aracın "Erkilet bulvarından Bekir Yıldız bulvarı istikametine terse dönüş" yaptığı ile ilgili olarak gelen ihbar üzerine yapılan çalışmalar neticesinde;

"Düğün konvoyu adı altında verilen rahatsızlık" paylaşımına konu 5 araç tespit edildi ve araç sürücülerine Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 9 bin 930 TL cezai işlem uygulandı.

"Plakasız araç kullanımı" paylaşımına konu araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 15 bin 712 TL cezai işlem uygulandı.

Öte yandan "Erkilet bulvarından Bekir Yıldız bulvarı istikametine terse dönüş" yapan araç tespit edildi ve araç sürücüsüne Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden toplam 13 bin 799 TL cezai işlem uygulandı araç trafikten men edildi.

Haber Merkezi

