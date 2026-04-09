Plakasız motosiklet ile çevreyi rahatsız eden sürücüye 142 bin TL ceza
Olay, Melikgazi ilçesi Mimarsinan Şirintepe Mahallesinde meydana geldi. Plakasız motosiklet sürücüsü çevreyi rahatsız ederek araç kullandı. Olayın sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Yakalanan motosiklet sürücüsüne trafik kanununun ilgili madelerinden toplam 142 bin TL para cezası uygulandı. Motosiklet 30 gün süreyle trafikten men edildi.