  • Plakasız motosiklet sürücüsüne 6 farklı ihlalden yüklü ceza

Plakasız motosiklet sürücüsüne 6 farklı ihlalden yüklü ceza

Kayseri'de polis ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan plakasız motosiklet sürücüsüne 6 farklı ihlalden toplamda 51 bin lira cezai işlem uygulandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren araçlara/sürücülere yönelik yürütmüş olduğu çalışmalar sonucunda;

Organize Sanayi Bölgesi'nde ters yönden ilerleyen araç sürücüsüne 11 bin 629 lira cezai işlem uygulandı. Bunun yanı sıra trafikte makas attığı belirlenen araç sürücüsüne de 11 bin 629 lira cezai işlem uygulandı.

'Dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan plakası kapalı motosiklet sürücüsü ise yakalanarak sürücü belgesiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, kırmızı ışık ihlali yapmak, kasksız, plakasız motosiklet kullanmak ve saygısızca araç kullanmak suçlarından toplamda 51 bin 83 lira cezai işleme tabii tutuldu. Motosikletin sahibine ise 'sürücü belgesi olmayan kişilere araç kullandırmak' suçundan 23 bin 437 lira cezai işlem uygulandı.

Haber Merkezi

