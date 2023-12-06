Plastik ve karton bardaktaki 'görünmeyen' tehlike

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz, plastik ve karton bardakların mikroplastik maruziyetini artırdığını vurgulayarak, Mikroplastikler kanser riskiyle beraber tümörlerin büyümesine de sebep oluyor. Plastik kullanımını azaltmaya çalışmalıyız dedi.

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  • 06.12.2023 10:07
  • Güncelleme: 06.12.2023 10:34
Plastik ve karton bardaktaki 'görünmeyen' tehlike
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz, plastik ve karton bardakların mikroplastik maruziyetini artırdığını vurgulayarak, "Mikroplastikler kanser riskiyle beraber tümörlerin büyümesine de sebep oluyor. Plastik kullanımını azaltmaya çalışmalıyız" dedi.

Mikroplastiklerin kalp, damar ve kanser hastalıklarına yol açabileceğine dikkat çeken Acıbadem Kayseri Hastanesi Diyetisyeni Burcu Akbeyaz, "Plastikler günlük hayatımızda aslında birçok alanda maruz kaldığımız bir petrol türevi aslında. Bu plastiklerin 5 milimetreden daha küçük hallerini mikroplastik olarak isimlendiriyoruz. Giydiğimiz kıyafetler, içtiğimiz pet şişedeki sular, ilaçlar, araç lastikleri, konserve gıda, pet ve karton bardaklar aslında mikro plastik için çok fazla içerik oluşturuyor. Kozmetik ürünler, alışveriş poşetleri bizim için çok tehlikeli yüksek oranda mikroplastik salınımını etrafa yayıyorlar” diye konuştu.

Mikroplastiklerin ağız ve solunum yoluyla vücuda girdiğini söyleyen Uzman Diyetisyen Akbeyaz, mikroplastiklerin vücuttan atılmasının tek yolunun boşaltım sistemi olduğunu belirtti. Yapılan çalışmalarda aslında birçok organda biyobirikime sebep olduğu, karaciğer, akciğer daha sonra kalp ve bağırsakta çok etkisi olduğu, hatta anne sütünde ve insan kanında bile mikroplastiğe rastlandığı bilgisini aktaran Uzman Diyetisyen Akbeyaz, mikroplastiklerin kalp ve kanser hastalıklarına sebep olabileceğini söyledi.

"Plastik yerine cam saklama kabı tercih edin"

Mikroplastiğe uzun süre maruz kalmanın tümörlerin büyümesi ve artan kanser riskine de neden olduğuna dikkat çeken Akbeyaz, "Tabii ki hayatımızda plastik kullanımını azaltmak bizim elimizde. Örneğin tek kullanımlık plastik kaplar yerine saklama kabı olarak camı tercih edebiliriz. Konserve gıdalar yerine cam konserveleri kendimiz hazırlayıp kullanabilirsek bu çok daha iyi olur. Çay ve kahvemizi cam, çelik veya porselen gibi bardak veya termoslarda içebiliriz. Evlerimizde kurutma makinesi kullanarak mikroplastik salınımını azaltabiliriz. Özel araçlar yerine toplu taşıma araçlarını kullanabiliriz. Çevre dostu giysileri tercih edebiliriz. Çünkü petrol maddeleri kullanılmamış kumaşlar daha az mikroplastik maruziyetine sebep olur" diye konuştu.

"Vücuttan atılımı boşaltım sistemiyle oluyor"

Uluslararası Kanser Ajansı’nın plastik üretiminde kullanılan arsenik, kadmiyum, krom, cıva ve kurşun gibi ağır metallerin kanserojen olduğunu kanıtladığını vurgulayan Akbeyaz, özellikle plastik ve karton bardaklarda ısıyla birlikte bu ağır metallerin çok fazla salınımı olduğunun ve bu yüzden de insan sağlığı için tehlikeli oluşturduğunun altını çizdi. Uzman Diyetisyen Akbeyaz, "Yine yakın zamanda yapılan bir çalışmada mikroplastik hem oral hem solunum maruziyetinin haftada 5 grama ve bunun da ayda yaklaşık bir kredi kartı boyutuna ulaştığı bilinmektedir. Her ne kadar vücuttan atılımı sağlansa bile bir kısmı vücudumuzda bulunmaya devam ediyor ve edecek. Mikroplastiğe uzun süre ve bu miktarda maruz kalmanın da tümörlerin büyümesi ve artan kanser riskine neden olduğu ve oksidatif stresi de artırdığı bilinmektedir" ifadelerini kullandı.

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İHA

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