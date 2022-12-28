Ön rezervasyonu yaptırılmış ya da satın alınmış uçak biletine dair tüm uçuş bilgilerine rahatlıkla ulaşılmasını sağlayan bir işlem olan PNR sorgulama, ‘yolcu isim kaydı’ anlamına gelir ve açılımı ‘Passenger Name Record’ olarak bilinir. İnternet üzerinden satın aldığını uçak bileti ile ilgili tüm detaylara ulaşmanızı sağlayan PNR, uçuş terminolojisinde ‘rezervasyon numarası’ anlamına gelir. PNR sorgulama alanına giriş yaptığınızda ad ve soyadı bilgilerinizi girerek uçak biletinizi ve uçuş bilgilerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bilet işlemlerinizi gerçekleştirirken kolaylık sağlayan PNR numarası, tüm hava yolu firmaları tarafından tanınıyor. Uçak bileti satın aldığınız hava yolu firmasına göre Pegasus PNR sorgulama, AnadoluJet PNR sorgulama ve THY PNR sorgulama gibi işlemleri online olarak gerçekleştirmeniz mümkün. Sorgulama işlemlerini için ise PNR numarasının, uçak bileti almış olduğunuz hava yolu firması tarafından e-posta ya da SMS yolu ile gönderilmiş olması gerekir. Bilet Dükkanı PNR sorgulama sayfasından işlemlerinizi gerçekleştirebilir, uçuş bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

PNR Numarası Nedir?

PNR kodu olarak da bilinen PNR numarası, uçak bileti rezervasyonlarınızın ardından verilen harf ya da rakamlardan meydana gelen elektronik bir bilgidir. PNR numarası ile uçak bileti üzerinde değişiklik yapabilir, online check-in işlemlerinizi kısa bir süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Harf ve sayıların kullanıldığı, altı karakterden oluşan alfasayısal bir kod olan PNR kodu sayesinde kaybedilen biletin yenisini çıkarabilirsiniz. Bunun yanı sıra havalimanında bilet çıktısı alabilmek için yine uçuş bilgilerinizde düzenleme yapabilirsiniz. Uçak bileti satın alımının ardından verilen PNR numarasını saklamanız, işlemlerinizi rahatlıkla yapabilmeniz açısından oldukça önemlidir.

En fazla 999 farklı bilgi içermekte olan PNR numarası içerisinde mutlaka bulunması gereken 5 bilgi aşağıdaki gibidir:

● İsim bilgisi (ad-soyad-cinsiyet)

● İletişim bilgisi

● Uçuş parkuru

● Biletleme ya da opsiyon (Bilet numarası veya rezervasyonun ne zamana kadar biletlenebileceğine dair bilgi)

● PNR’ı oluşturan kişi (Rezervasyon işlemini yapan hava yolu satış ofisi ya da acenteye dair bilgi)

PNR numarası, biletinizi online almanız durumunda mobil biniş kartınızın sağ tarafında bulunuyor. Aldığınız biletin basılı bir bilet olması durumunda ise bilet üzerinde yazılı olarak görebilirsiniz. Bilet Dükkanı PNR sorgulama sayfası üzerinden PNR kodunuzu girmeniz durumunda tüm bilet bilgilerinize rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

PNR Numarası İle Nasıl İşlem Yaparım?

Satın aldığınız uçak biletiniz için tanımlanmakta olan PNR numarası, bilet bilgilerinizde değişiklik yapmak, online check-in işlemlerinizi gerçekleştirmek, kaybedilen biletinizi yeniden çıkarmak ve bilet çıktısı alabilmek için oldukça önemlidir. ‘PNR numarası ile nasıl işlem yapabilirim?’ sorusuna bir cevap arıyorsanız, uçak bileti aldığınız hava yolu firmasının web sitesi üzerinden detaylı bilgiye ulaşmanız mümkündür. Pegasus PNR sorgulama ya da THY PNR sorgulama gibi araştırmaların sonunda tarafınıza SMS ve e-posta üzerinden gönderilen kodu saklamanız gerekir. PNR sorgulama işlemlerinizi, Bilet Dükkanı PNR sorgulama sayfası üzerinden rahatlıkla gerçekleştirebilir. İlgili sayfaya ulaşmak için Bilet Dükkanı ana sayfası üzerinde yer alan ‘PNR Sorgula’ seçeneğine tıklamanız yeterli olacaktır.

PNR ile ilgili tüm sorularınıza https://www.biletdukkani.com/pnr-sorgulama adresinden cevap bulabilirsiniz.