Polenler solunum yollarını nasıl etkiliyor, korunmak için ne yapılmalı?

Polenler, alerjisi olan kişilerde öksürük, hapşırma, burun akıntısı, nefes darlığı gibi etkiler oluşturur. Bunun önüne geçmek için de sıcak ve kuru havalarda dışarıda uzun süre kalmamak, kıyafetleri değiştirmek gibi şeyler yapılabilir.

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Cüneyt Saltürk ise konuyla ilgili, “Gündüz saatlerinde dışarıda uzun süre kalmayın. Polenler özellikle sıcak ve kuru havalarda yoğunlaşır. Bu nedenle sabah erken saatlerde veya akşam saatlerinde dışarı çıkmayı tercih edin. Dışarıdan eve geldiğinizde kıyafetlerinizi değiştirin ve duş alın. Polenler saç ve kıyafetlere yapışarak ev içine taşınabilir. Ev ve araba filtrelerini düzenli olarak temizleyin. Özellikle mart ayında polenlerin yoğun olduğu dönemlerde filtrelerin değiştirilmesi önemlidir. Sigara ve tütün dumanından uzak durun. Sigara, alerjik reaksiyonları şiddetlendirerek solunum yollarının hassasiyetini artırabilir. Alerjisi olan bireyler mart ayı başlamadan doktora başvurmalı. Önceki yıllarda polen alerjisi yaşayan kişilerin, bahar ayları öncesinde alerji testleri yaptırarak gerekli tedaviye başlamaları önerilmektedir” dedi.

Cantürk, “Bu hastalıklar okul ve iş hayatında verimi düşürebilir. Özellikle burun tıkanıklığı, nefes darlığı ve hırıltılı solunum, günlük aktiviteleri zorlaştırır. Ciddi vakalarda astım ataklarına neden olarak acil müdahale gerektirebilir. Polenler her yıl farklı yoğunlukta görülüyor. Rüzgarla geniş alanlara yayılıyor. Alerji geçmişi olan bireylerin her bahar döneminde kontrollerini ihmal etmemesi gerekmektedir” ifadelerini kullandı.