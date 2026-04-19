Polimat Bilim İnsanı Aydın, 'Yaşanan üzücü hadiseler okumamanın sonucudur'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Sun Fuarcılık tarafından KayseRadar medya sponsorluğunda Dünya Ticaret Merkezi’nde düzenlenen 8’inci Kayseri Kitap Fuarı, 3’üncü gününde kitapseverleri ağırlamaya devam ediyor. Polimat Bilim İnsanı Prof. Dr. İsmail Hakkı Aydın, Kayseri Kitap Fuarı’nda yaptığı açıklamada 15 yaşından küçük çocukların cep telefonundan uzak durması gerektiğini ve öğretmenlerin verdiği ödevlerde çocukların yapay zeka kullanmaması gerektiği belirtti. Bilim İnsanı Aydın, “Maraş’ta ve Urfa’da oluşan üzücü hadiseler bir anlamda okumamanın ve kontrolsüz televizyon dizilerinin sonucu olarak ortaya çıktığı kanaatindeyim. Onun için mutlaka RÜTÜK’ün televizyon dizilerini çok yakın takibe alması ve anne babaların da abuk subuk televizyon dizilerini izlememeleri çocuklara izletmemelerini öneriyorum. Özellikle çocukların 15 yaşına kadar çocukların cep telefonu, notebook, tablet gibi aletlerin kullanılmasını yasaklamasını ve öğretmenlerin çocuklardan ödevlerini yazılı istemelerini; kesinlikle yapay zeka kullanarak ödev yapmamalarını öneriyorum. Geleneksel hale gelen Kayseri Kitap Fuarı’nı çok anlamlı buluyorum” şeklinde konuştu.