Polis Aracının Karıştığı Zincirleme Kazada 2 Yaralı
Kayseri'de polis aracıyla birlikte 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Sivas Bulvarı üzerindeki Mimarsinan Katlı Kavşağı’nda meydana geldi. Seyir halindeki polis aracı kırmızı ışıkta durduğu sırada arkadan gelen 38 HJ 662 plakalı otomobil çarptı. Bu araca da aynı yönde ilerleyen 34 TC 6554 plakalı otomobil arkadan vurdu. Meydana gelen zincirleme kazada 38 HJ 662 plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.