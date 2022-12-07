Polis aranan 25 kişiyi enseledi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.

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  • 07.12.2022 19:38
  • Güncelleme: 08.12.2022 11:15
Polis aranan 25 kişiyi enseledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 25 şahıs yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Tınaztepe, Hacısaki, Hisarcık, İstasyon, Kocasinan, Erkilet, Argıncık, Buğdaylı, Selçuklu, Danişment Gazi ve Kayabaşı Mahallerinde yapılan çalışmalarda; ‘bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 7 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.Y., ‘silahla tehdit’ suçundan 5 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.T., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.P., ‘bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.P., ‘çek ile ilgili karşılıksızdır işlemi yapılmasına sebebiyet verme’ suçundan 3 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.Y., ‘kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan C.P., ‘kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında hırsızlık’ suçundan 1 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan R.K., ‘tehdit-hakaret’ suçundan 1 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.A., ‘görevi yaptırmamak için direnme’ suçundan 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.S., ‘basit yaralama’ suçundan 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.M., ‘resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan’ suçundan 1 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.G. isimli şahısla birlikte toplam 25 şahıs yakalandı.

Öte yandan, ‘hırsızlık’ suçundan aranan 11 şahıs cezaevine teslim edilirken, 14 şahıs serbest bırakıldı.

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İHA

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