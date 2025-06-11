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Polis, dolandırıcılıkla mücadele için SİBERAY uygulamasını tanıttı

Kayseri'de Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla hazırladığı SİBERAY uygulamasını vatandaşların telefonuna yükledi.

Polis, dolandırıcılıkla mücadele için SİBERAY uygulamasını tanıttı

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri önleyici polislik faaliyetleri  kapsamında  dolandırıcılık olaylarının önüne geçebilmek amacıyla hazırladığı SİBERAY uygulamasını vatandaşlara tanıtarak SİBERAY WhatsApp güncelleme bağlantısını vatandaşların cep telefonlarına yükledi.

Haber Merkezi

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