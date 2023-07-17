Polis ekipleri 1 haftada 12 bin 320 kişiyi sorguladı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü 10-16 Temmuz 2023 tarihleri arasındaki faaliyet raporunu açıkladı. Bu kapsamda yapılan çalışmalarda, 12 bin 320 kişi ve 5 bin 776 araç kaydı sorgulanarak, 3 çalıntı oto, 3 yakalama hacizli araca işlem yapıldı. Ayrıca, 28 faili meçhul olay aydınlatılırken, 23 faili firar şahıs da yakalandı. 13 şahıs çeşitli suçlardan adli makamlara sevk edildi, 3 şahıs adli makamlarca tutuklandı. 27 aranan şahıs yakalandı, 27 bakaya işlemi yapıldı, 5 kayıp şahıs bulundu. 6 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 4 hırsızlık şüphelisi yakalanıp, 2 şüpheli tutuklandı.

Çalışmalar kapsamında 24 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmekten toplam 50 bin 568 TL idari işlem yapıldı. 1 kurusıkı tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 14 fişek, 3 adet sahte 200 TL banknot, 4,38 gram uyuşturucu bonzai, 2,25 gram metamfetamin ele geçirildi. 2 faili meçhul ‘kaybolmuş veya hata ile ele geçmiş eşya üzerinde tasarruf’ olayı aydınlatılarak kayıp para ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.