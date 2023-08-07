Polis ekipleri 1 haftada 18 bin 545 kişiyi sorguladı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz - 06 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılan faaliyet raporu açıklandı. Buna göre 18 bin 545 kişi, 8 bin 128 araç kaydı soruldu. 5 yakalama hacizli oto, 2 çalıntı oto, 2 çalıntı motosiklet yakalandı. 34 faili meçhul olay aydınlatıldı, 25 faili firar şahıs yakalandı. 20 aranan şahıs yakalanırken, 20 bakaya işlemi yapıldı, 3 kayıp şahıs bulundu ve 23 şahsa Kabahatler Kanununa muhalefetten işlem yapıldı. Öte yandan icra edilen operasyonlarda 4 bıçak, 3 kurusıkı tabanca, 1 tüfek, 15 fişek, 0,30 gram metamfetamin ele geçirildi.